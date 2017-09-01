Тихонов и Аленичев признаны лучшими тренерами ФНЛ в августе

По версии Футбольной национальной лиги лучшим тренером августа стал наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов, сообщает официальный сайт лиги.
В последний месяц лета самарцы выиграли пять матчей из пяти, доведя победную серию до шести туров подряд. В августе «Крылья» побеждали в матчах с «Волгарём» (1:0), «Шинником» (3:2), «Динамо СПб» (2:0), «Тюменью» (2:0) и «Сибирью» (3:0), обосновавшись на первом месте в турнирной таблице с 25 очками.
По версии болельщиков, голосовавших на официальном сайте ФНЛ, лучшим тренером августа стал главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, который получил 41,5% голосов. Второе место в голосовании болельщиков осталось за Тихоновым (33,2%), третье – за главным тренером «Тамбова» Андреем Талалаевым (15,1%).
«Енисей» в августе также одержал пять побед из пяти, победив во встречах со «Спартаком-2» (2:1), «Балтикой» (5:0), «Авангардом» (4:0), «Зенитом-2» (2:1) и «Факелом» (3:1). Красноярская команда находится на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.