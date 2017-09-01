Руни, которого задержали за вождение в нетрезвом виде, был освобождён под залог

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, который был взят под стражу из-за подозрений полиции в вождении им автомобиля в нетрезвом виде, был освобождён под залог, сообщает Mirror.
По информации издания, 31-летний английский футболист, который в ночь с 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами недалеко от его места жительства в графстве Чешир, находился в полицейском участке всю ночь. Утром Руни покинул полицейский участок вместе со своим агентом Полом Стретфордом, который увёз игрока на своём автомобиле.
Ранее сообщалось, что по факту случившегося Руни должен будет предстать перед судом 18 сентября.
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