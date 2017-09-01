175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Руни, которого задержали за вождение в нетрезвом виде, был освобождён под залог

1 сентября 2017, пятница. 19:10 Футбол

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, который был взят под стражу из-за подозрений полиции в вождении им автомобиля в нетрезвом виде, был освобождён под залог, сообщает Mirror.

По информации издания, 31-летний английский футболист, который в ночь с 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами недалеко от его места жительства в графстве Чешир, находился в полицейском участке всю ночь. Утром Руни покинул полицейский участок вместе со своим агентом Полом Стретфордом, который увёз игрока на своём автомобиле.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося Руни должен будет предстать перед судом 18 сентября.

Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
ФК Эвертон Уэйн Руни
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
19:37 «Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги Европы
19:36 ЦСКА модернизировал официальное мобильное приложение для iOS
19:28 Лихтштайнер во 2-й раз подряд не попал в заявку «Ювентуса» на групповой этап ЛЧ
19:23 Бубнов: трансферную кампанию «Спартака» удовлетворительной не назовёшь
19:18 Олунга, которым интересовался ЦСКА, перешёл на правах аренды в «Жирону»
19:10 Руни, которого задержали за вождение в нетрезвом виде, был освобождён под залог
18:59 «Спартак» заявил в РФПЛ 15-летнего полузащитника Репяха
18:47 Тихонов и Аленичев признаны лучшими тренерами ФНЛ в августе
18:34 Экс-форвард ЦСКА Нецид перешёл на правах аренды в пражскую «Славию»
18:31 Толой, который не перешёл в «Спартак», провёл тренировку в «Аталанте»
18:20 Симонян: футбол наказывает игроков «Спартака» за их равнодушное отношение
18:17 Шевченко: матч Украины с Турцией — это не игра Шевченко против Луческу
18:10 Фернандо Алонсо станет почётным членом «Реала»
18:03 Луан может перейти в «Валенсию» за € 10 млн
17:54 «Барселона»: у Бенедито есть 14 дней для сбора 16 570 подписей
17:54 Сафонов: скорее «Зенит» выиграет ЛЕ, чем «Спартак» — свою группу в ЛЧ
17:43 Дембеле может заработать в «Барселоне» около € 100 млн за пять лет
17:30 Рюдигер: если взглянуть на турнирную таблицу, то у «Челси» всё хорошо
17:25 Агент: Смолову и другим российским игрокам стоило бы попробовать себя в Европе
17:15 Эдер: я остался тем же человеком после гола в финале Евро-2016
17:12 Сесар Навас: очень рад вернуться в «Рубин», где провёл шесть чудесных лет
17:09 Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе
17:03 Защитник «Рубина» С. Санчес интересен «Эспаньолу»
16:58 Эдер: думаю, скоро снова надену белую перчатку, с которой праздную голы
16:52 Скрипченко: было видно, что игрокам «Анжи» не хватает кондиций
16:45 Экс-полузащитник «Динамо» Ванкёр может перейти в «Антальяспор»
16:32 Агент: для российского чемпионата было бы во благо, если бы Жулиано остался
16:23 Гасилин может принять участие в матче с ЦСКА
16:11 Эдер: нахожусь не в лучшей форме, но хочу быстрее адаптироваться в «Локомотиве»
16:10 Гацкан не поможет сборной Молдавии в матче с Сербией
16:08 Судья Николаев будет работать на товарищеском матче сборной России и «Динамо»
16:02 Кьеллини может не сыграть против Испании и Израиля из-за травмы
15:33 Пеле поздравил Роналду с попаданием в пятёрку лучших международных бомбардиров
15:31 Беременная жена Гарая опубликовала пикантное фото
15:20 Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу» в товарищеском матче
15:12 Начался сбор подписей для выдвижения вотума недоверия руководству «Барселоны»
15:03 Бен-Арфа подтвердил, что останется в «ПСЖ»
15:02 Коноплянка: на самом деле я не верил, что Ярмоленко перейдёт в «Боруссию»
14:36 Рамос: не думаю, что чемпионат мира в России станет последним для меня
14:34 Семак: «Уфе» надо собирать полный стадион, но пока не получается
14:26 Три игрока «Манчестер Юнайтед» претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в августе
14:11 «Бетис» объявил об уходе Зозули
14:11 Болельщики «Зенита» признали Кокорина лучшим игроком в августе
14:10 Хави: меня не удивил вызов Вильи в сборную Испании
14:04 Миранда покинул расположение сборной Бразилии
Все новости RSS
Партнерский контент