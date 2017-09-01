Бубнов: трансферную кампанию «Спартака» удовлетворительной не назовёшь

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов оценил трансферную кампанию красно-белых.
«Спартак» укреплял состав неравномерно и не к сроку. Пашалич появился уже по ходу сезона, Роша – в день закрытия окна, центрального защитника заполучить так и не вышло. По окончании прошлого сезона костяк «Спартака» выглядел крепко, но необходимость точечного усиления стала очевидна уже на старте нынешнего.
Контраст по сравнению с «Зенитом» огромный, а ведь уже сейчас, пока петербуржцы только сыгрываются, команда Карреры отстаёт от них на 11 очков в таблице, возглавляет вторую восьмёрку. Скоро добавится Лига чемпионов, необходимость играть на несколько фронтов, так что подниматься наверх будет крайне трудно. Защитить титул – почти нереально. И потому трансферную кампанию «Спартака» удовлетворительной не назовёшь.
Действительно сильной выглядит только передняя линия, где в распоряжении Карреры есть три форварда-конкурента. Марко Петкович — самый странный трансфер лета у лидеров РФПЛ. Пока неясно, чем 24-летний правый защитник привлёк Карреру. Он уже не юн, выступал только в Сербии, а по набору качеств пока не впечатляет, не может пробиться в основу», — сказал Бубнов в интервью порталу Sportbox.