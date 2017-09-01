Лихтштайнер во 2-й раз подряд не попал в заявку «Ювентуса» на групповой этап ЛЧ

Пресс-служба «Ювентуса» объявила заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов — 2017/18.
Как и в прошлом году, в список не попал защитник Штефан Лихтштайнер. Летом 2016 года швейцарец был близок к уходу из «Ювентуса», но в итоге остался в клубе, и позже туринцы включили его в заявку на плей-офф ЛЧ. Почему Лихтштайнер и в этот раз не заявлен на групповой этап европейского турнира, не уточняется.
В список «Ювентуса» не попал также форвард Марко Пьяца, который из-за травмы вряд ли выйдет на поле в этом году.
«Ювентус» попросил Лихтштайнера остаться в клубе