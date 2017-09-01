ЦСКА модернизировал официальное мобильное приложение для iOS

Московский ЦСКА модернизировал официальное мобильное приложение для смартфонов на базе iOS, сделав его многофункциональным и ещё удобнее для болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.
«В новой версии стало возможным приобрести билеты онлайн, получив пропуск на матч на адрес электронной почты или в приложение Wallet в мобильном устройстве. Теперь пройти на стадион ещё проще, достаточно приложить электронный билет на экране телефона QR-кодом к турникету. Пакеты билетов на три домашних матча Лиги чемпионов также доступны через приложение, однако они видны только тем, кто авторизовался и перешёл в раздел «Билеты».
Через личный кабинет каждый болельщик сможет посмотреть свою историю покупок, а в будущем копить виртуальные баллы за активность. Также приложение позволит купить онлайн клубную атрибутику и продукцию компании аdidas. В скором времени будет добавлена ещё одна полезная опция: во время матча болельщики смогут заказать и оплатить еду через мобильное приложение, и разносчик доставит заказ прямо к вашему месту на секторе стадиона.
Обновлённая версия для смартфонов на базе Andriod будет доступна в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в целях безопасности при запуске обновлённого приложения для iOS необходимо воспользоваться функцией смены пароля, для чего нужно нажать на кнопку «забыл пароль» и пройти по соответствующей ссылке, чтобы ввести и сохранить новые данные.
Официальное мобильное приложение ЦСКА для смартфонов на базе iOS в iTunes.