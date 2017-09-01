«Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги Европы

«Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в групповом этапе Лиги Европы. В список «А» вошли 25 футболистов.
Голкиперы: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков;
полузащитники: Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Дмитрий Богаев, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов;
нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.
Первый матч на групповом этапе Лиги Европы «Зенит» проведёт на выезде — с македонским «Вардаром». Встреча пройдёт 14 сентября и начнётся в 22:05 мск.