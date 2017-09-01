УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ» по поводу ФФП

Следственная палата УЕФА Инстанции по финансовому контролю клубов начала официальное расследование в отношении французского «ПСЖ» по поводу соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт организации.
Расследование даст ответ на вопрос о соответствии финансовой политики парижского клуба критериям безубыточности в свете его последних приобретений на трансферном рынке. В ближайшие месяцы Следственная палата будет регулярно встречаться и тщательно изучать всю документацию по этому делу. Вплоть до завершения расследования УЕФА не будет давать дополнительных комментариев по этому делу.
«ПСЖ» в летнее трансферное окно выделил рекордные в истории футбола € 222 млн на приобретение форварда «Барселоны» Неймара. Помимо этого, клуб усилился защитниками Дани Алвесом и Юри Берчиче, а также нападающим Килианом Мбаппе.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил о готовности организации выносить серьёзные наказания тем клубам, которые будут нарушать правила финансового фэйр-плей. Он также обращал внимание на то, что проверки от УЕФА начнутся после того, как закроется трансферное окно. Летний период дозаявок новых футболистов в большинстве европейских лигах, включая французскую, завершился накануне, в ночь с 31 августа на 1 сентября.