Казахстан с Бородюком проиграл Черногории и лишился шансов попасть на ЧМ-2018

В матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2018 группы E сборная Казахстана принимала команду Черногории. Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей голы забили Марко Вешович, Марко Симич и нападающий московского «Динамо» Фатос Бечирай.
Таким образом, сборная Казахстана, которую возглавляет российский специалист Александр Бородюк, за три тура до конца отборочного турнира лишилась даже теоретических шансов получить путёвку на чемпионат мира 2018 года.
Турнирное положение в группе Е: 1. Польша – 16 очков (6 матчей); 2. Черногория – 13 (7); 3. Дания – 10 (6); 4. Румыния – 6 (6); 5. Армения – 6 (6); 6. Казахстан – 2 (7).