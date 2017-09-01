Кокорин — о Дзюбе: он с нами

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он тренируется с партнёром по команде — Артёмом Дзюбой, и сопроводил её надписью «Он с нами».
В прессе ходило множество слухов о возможном уходе Дзюбы из «Зенита», однако в итоге 29-летний футболист остался в стане сине-бело-голубых.
В июле защитник «Барселоны» Херард Пике опубликовал фотографию с Неймаром и написал, что тот остаётся. Вскоре бразилец перешёл в «ПСЖ».
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Александра Кокорина.
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