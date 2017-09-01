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Кокорин — о Дзюбе: он с нами

1 сентября 2017, пятница. 21:15 Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он тренируется с партнёром по команде — Артёмом Дзюбой, и сопроводил её надписью «Он с нами».

В прессе ходило множество слухов о возможном уходе Дзюбы из «Зенита», однако в итоге 29-летний футболист остался в стане сине-бело-голубых.

В июле защитник «Барселоны» Херард Пике опубликовал фотографию с Неймаром и написал, что тот остаётся. Вскоре бразилец перешёл в «ПСЖ».

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Александра Кокорина.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба Фото
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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