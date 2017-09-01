Вице-президент «Бетиса»: по Зозуле были предложения с Кипра, из Польши и Греции

Вице-президент «Бетиса» Лоренцо Серра Феррер рассказал о расторжении контракта с украинским нападающим Романом Зозулей.
«С Зозулей мы достигли обоюдного согласия. У нас было достаточно предложений по украинцу — два предложения из Сегунды, а также с Кипра, из Польши и Греции», — сказал Феррер.
Зозуля перешёл в «Бетис» в июле 2016 года из «Днепра» на правах свободного агента. Контракт с севильянцами действовал до лета 2019 года. В футболке испанского клуба украинец провёл 6 матчей в Примере и не отметился результативными действиями.
«Бетис» объявил об уходе Зозули