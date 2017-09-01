Мунир на правах аренды перешёл из «Барселоны» в «Алавес»

Нападающий Мунир Эль-Хаддади перешёл из «Барселоны» в «Алавес». Баскский клуб арендовал 22-летнего футболиста на сезон-2017/18.
В сезоне-2016/17 Мунир на правах аренды выступал за «Валенсию». Игрок провёл 34 матча в минувшем чемпионате Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. По окончании сезона «летучие мыши» приняли решение не выкупать контракт форварда.
Также стоит отметить, что этим летом сообщалось об интересе к Муниру со стороны «Зенита», который якобы предлагал € 12 млн.
«Торино» хочет арендовать Мунира с правом выкупа за € 16 млн