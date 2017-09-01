«Эспаньол» арендовал у «Рубина» Серхио Санчеса

Защитник «Рубина» Серхио Санчес продолжит карьеру в Испании. «Эспаньол» официально объявил о переходе 31-летнего футболиста на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.
В «Рубин» испанец перешёл летом прошлого года, когда главным тренером казанской команды являлся его соотечественник — Хави Грасия. В составе «Рубина» провёл 21 матч.
Санчес является воспитанником «Эспаньола», за который выступал в 2004-2007 и 2008-2009 годах.
До перехода в «Рубин» защищал цвета греческого «Панатинаикоса». Также выступал за «Малагу», «Севилью» и «Расинг».
Защитник «Рубина» С. Санчес интересен «Эспаньолу»