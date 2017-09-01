Гаджиев: для ЦСКА в календаре изначально не должно было быть даты 10 сентября

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что изменение в календаре российской Премьер-Лиги осложнит пермской команде подготовку к матчу 9-го тура РФПЛ с ЦСКА. В связи с тем что «армейцев» 12 сентября ожидает гостевая игра группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», встреча ближайшего тура российского чемпионата была назначена на 8 сентября.
«Что касается игры с ЦСКА, то здесь несколько факторов, которые снижают качество нашей подготовки к конкретной игре. В первую очередь отметил бы изменение в календаре. Если бы у нас игра изначально была бы 8-го, мы бы не отпускали их (игроков) на четыре дня, сократили бы до двух-трёх дней и планирование подготовки было бы совсем другим. Понятно, что ЦСКА не может играть 10-го числа. Это очевидно. Точно так же понятно, что в календаре не должно быть этой даты для ЦСКА. Изначально не должно было быть. Понятно, это серьёзный ляп тех, кто составляет календарь. Мы могли предположить, что ЦСКА попадёт в группу Лиги чемпионов? Конечно, могли. Почему нет? Почему изначально считать, что они не попадут?
После двух игр, которые проведут игроки в сборных, их физическое состояние будет, мягко говоря, на средненьком уровнем. Им будет нужны отдых, пауза. Нагрузка, которую мы даём оставшимся игрокам, им не нужна. Возможно, будет разношёрстная готовность", — заявил Гаджиев в видеоинтервью клубной пресс-службе.