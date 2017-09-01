В «ПСЖ» уверены, что смогут избежать санкций УЕФА

В «ПСЖ» прокомментировали сообщение УЕФА о том, что союз начал официальное расследование в отношении французского клуба по поводу соответствия правилам финансового фэйр-плей.
«Клуб с удивлением воспринял заявление УЕФА, поскольку постоянно информирует союз о всех своих сделках. Мы убеждены, что сможем продемонстрировать выполнение всех финансовых требований за финансовый год», — говорится в сообщении пресс-службы парижан.
«ПСЖ» в летнее трансферное окно выделил рекордные в истории футбола € 222 млн на приобретение форварда «Барселоны» Неймара. Помимо этого, состав клуба усилили защитники Дани Алвес и Юри Берчиче, а также нападающий Килиан Мбаппе.
УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ» по поводу ФФП