Самбрано сменил «Рубин» на ПАОК

Защитник Карлос Самбрано перешёл из «Рубина» в ПАОК на правах аренды, сообщили пресс-служба греческого клуба и агент футболиста — Элио Касарето. Срок соглашения рассчитан на один сезон.
«Официально — в ПАОК. Спасибо Карлосу за оказанное доверие и в первую очередь за дружбу. ПАОК, мы готовы», — написал Касарето в «Твиттере».
В минувшем сезоне перуанец провёл 21 матч в РФПЛ, отметившись 1 результативной передачей. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 28-летний игрок на поле не выходил.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Элио Касарето.
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