«Челси» включил Диего Косту в заявку на АПЛ

«Челси» включил нападающего Диего Косту в заявочный лист клуба для английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.
Главный тренер лондонской команды Антонио Конте отказался от услуг Косты, и предыдущий клуб форварда — «Атлетико» — ведёт переговоры о его возвращении.
Сейчас 28-летний нападающий находится в Бразилии. «Челси» направил игроку требование вернуться в Лондон, чтобы начать тренировки, Коста был оштрафован за неявку на предсезонный сбор на сумму около £ 300 тыс., а если продолжит игнорировать требование «Челси», общая сумма штрафа может составить около £ 3 млн.
«Челси» и «Атлетико» 1 сентября продолжат переговоры по трансферу Косты