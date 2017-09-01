«Гремио» отказался продать Луана в «Валенсию»

Нападающий «Гремио» Луан не перейдёт в «Валенсию». Клубы вели переговоры о трансфере 24-летнего футболиста, но в итоге южноамериканцы отказались отпускать игрока в разгар сезона в Бразилии. Вполне вероятно, «Валенсия» и «Гремио» возобновят переговоры в январе, пишет Marca.
Напомним, ранее этим летом Луан отказался перейти в московский «Спартак», приняв решение со временем продолжить карьеру в одном из ведущих европейских клубов. Сообщалось, что бразилец намерен остаться в «Гремио» по меньшей мере до зимнего трансферного окна.
Луан может перейти в «Валенсию» за € 10 млн