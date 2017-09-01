Вандерсон: Неймар? Сложно понять, как один футболист может стоить таких денег

Бразильский нападающий московского «Динамо» Вандерсон рассказал, как относится к переходу из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн соотечественника — форварда Неймара.
«Об этом говорит весь мир. Вся Бразилия переход Неймара обсуждает чуть ли не каждодневно. С трудом поверил, когда услышал сумму. До сих пор сложно понять, как один футболист может стоить таких денег. Надеюсь, это предел — дальнейших рекордов мы не увидим», — заявил Вандерсон в интервью, опубликованном на официальном канале «Динамо» в YouTube.
Вандерсона спросили, как бы он поступил на месте Неймара. «У каждого футболиста своя голова на плечах. „Барселона“ — великая команда, но такие деньги… Сложно сказать, как бы я поступил. Хорошо, что я в „Динамо“ и нет необходимости делать такой тяжёлый выбор», — заявил Вандерсон.