Дубль игрока «Тосно» Нуну Роши принёс Кабо-Верде победу над ЮАР в отборе ЧМ-2018

Сборная Кабо-Верде победила команду ЮАР в матче 3-го тура группового этапа африканской квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Прае на стадионе «Насьонал» и завершилась со счётом 2:1.
Дубль в составе Кабо-Верде оформил полузащитник «Тосно» Нуну Роша, забивавший на 33-й и 38-й минутах. За южноафриканскую сборную единственный гол на счету Токело Ранти.
Сборная Кабо-Верде одержала первую победу в квалификации ЧМ-2018 и с тремя очками в активе идёт на четвёртом месте в группе D. ЮАР (4) занимает вторую строчку.