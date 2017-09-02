«Валенсия» объявила о переходе из «ПСЖ» Гуэдеша на правах аренды

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Гуэдеш в сезоне-2017/18 будет выступать в Испании. «Валенсия» сегодня официально объявила о переходе португальского форварда на правах аренды, срок которой рассчитан до 30 июня 2018 года.
20-летний Гуэдеш перешёл в «ПСЖ» из португальской «Бенфики» в январе 2017 года за € 30 млн.
В составе французской команды молодой нападающий провёл 13 матчей и отметился одной голевой передачей. В активе Гуэдеша два матча за сборную Португалии.
В четверг стало известно, что «Лацио» арендовал у «Валенсии» португальского полузащитника Нани.