«Валенсия» арендовала у «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра в сезоне-2017/18 будет выступать в испанской Примеры.
«Валенсия» на своём официальном сайте объявила о переходе бразильца на правах аренды, срок которой рассчитан до 30 июня 2018 года.
21-летний бразилец оказался в системе «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. За основную команду манкунианцев хавбек провёл 13 матчей и забил один гол.
В прошлом сезоне Перейра выступал на правах аренды в «Гранаде», провёл 37 игр во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
«Валенсия» заинтересована в аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Перейры