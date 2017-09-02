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Хавбек «Реала» Себальос госпитализирован после игры «молодёжек» Испании и Италии

2 сентября 2017, суббота. 01:39 Футбол

Полузащитник мадридского «Реала» и молодёжной сборной Испании Даниель Себальос был доставлен в больницу Толедо по окончании товарищеской встречи испанской и итальянской «молодёжек» (3:0) с головокружениями и рвотой в специальном шейном фиксаторе.

Во втором тайме Себальос боролся за мяч с Джузеппе Пеццеллой, в ходе борьбы итальянец толкнул игрока «Реала», схватив за горло, что и стало причиной ухудшения самочувствия испанца.

«У Себальоса кружилась голова. Пока я ничего не знаю о его самочувствии, надеюсь, у врача команды появится дополнительная информация по этому поводу», — цитирует главного тренера молодёжной сборной Испании Альберта Селадеса издание AS.

Себальос: бояться надо не конкуренции в «Реале», а других вещей
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол ФК Реал Мадрид Даниель Себальос Травмы — футбол
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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