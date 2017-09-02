Хавбек «Реала» Себальос госпитализирован после игры «молодёжек» Испании и Италии

Полузащитник мадридского «Реала» и молодёжной сборной Испании Даниель Себальос был доставлен в больницу Толедо по окончании товарищеской встречи испанской и итальянской «молодёжек» (3:0) с головокружениями и рвотой в специальном шейном фиксаторе.
Во втором тайме Себальос боролся за мяч с Джузеппе Пеццеллой, в ходе борьбы итальянец толкнул игрока «Реала», схватив за горло, что и стало причиной ухудшения самочувствия испанца.
«У Себальоса кружилась голова. Пока я ничего не знаю о его самочувствии, надеюсь, у врача команды появится дополнительная информация по этому поводу», — цитирует главного тренера молодёжной сборной Испании Альберта Селадеса издание AS.
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