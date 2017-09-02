Саутгейт: понимаю реакцию фанатов, в следующем матче игра Англии будет иной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о матче с соперниками из Мальты в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Англичане победили со счётом 4:0, сумев поразить ворота хозяев лишь во втором тайме. До перерыва британские болельщики не скрывали разочарования от игры своей команды, в том числе иронично скандируя «Мы дерьмо».
«Понимаю реакцию фанатов, но мы должны сфокусироваться на следующем матче. Наша игра будет совершенной иной. Мне приходилось принимать участие в подобных встречах, и когда не получается забить пару быстрых голов, атмосфера меняется. Но это часть игры, и такое случается.
Если бы здесь играла Германия, мы бы посмотрели на табло и увидели счёт 4:0, то подумали бы, что они выполнили профессиональную работу. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы придерживаться плана, сохраняя спокойствие. Я понимаю, почему это случилось. Нам было важно победить, а после матча мы всё равно подошли к болельщикам и поблагодарили их», — цитирует главного тренера сборной Англии Mirror.