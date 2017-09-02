Хуммельс: это не болельщики сборной Германии, а бунтари и хулиганы

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс раскритиковал группу болельщиков, которые с трибуны оскорбляли немецкую федерацию футбола, нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, скандировали кричалки с националистическим подтекстом, мешали исполнению национальных гимнов, а также пытались сорвать минуту молчания в память о двух скончавшихся футбольных чиновниках из Чехии.
«Это просто катастрофа. Нам не нужна такая поддержка на матчах. Это не болельщики, а бунтари и хулиганы, не имеющие никакого отношения к поклонникам футбола. Тимо Вернер получил оскорбления в свой адрес, фанаты начали скандировать всю эту дрянь. Мы полностью дистанцируемся от этого, поскольку не хотим иметь к этому никакого отношения. Именно поэтому после матча мы не пошли к трибунам с благодарностью», — цитирует защитника издание Goal.
Сборная Германии выиграла в Чехии со счётом 2:1, а Хуммельс стал автором победного гола незадолго до финального свистка.