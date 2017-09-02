Себальос избежал серьёзного повреждения и покинул клинику в Толедо

Полузащитник мадридского «Реала» и молодёжной сборной Испании Даниель Себальос, который был госпитализирован по окончании товарищеской встречи испанской и итальянской «молодёжек» (3:0) в специальном шейном фиксаторе, избежал серьёзного повреждения.
После игры с итальянцами хавбек жаловался на головокружение и рвоту, в клинику он был отправлен на машине скорой помощи. После надлежащих диагностических процедур в больнице Толедо футболисту было разрешено покинуть медицинское учреждение, и, по информации издания Marca, Себальос выехал в Мадрид.
Хавбек «Реала» Себальос госпитализирован после игры «молодёжек» Испании и Италии