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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Сборная Мексики вышла в финальную часть чемпионата мира — 2018

2 сентября 2017, суббота. 06:31 Футбол

В Мехико состоялась встреча национальных команд Мексики и Панамы в рамках пятого раунда отборочного цикла чемпионата мира — 2018. В седьмом туре хозяева одержали победу с минимальным счётом, автором единственного гола стал Ирвин Лосано, отличившийся спустя две минуты после своего появления на поле в начале второго тайма.

Этот успех обеспечил мексиканцам путёвку в финальную часть чемпионата мира — 2018 в России. Команда с 17 очками лидирует в отборочной группе Северной Америки и если теоретически проиграет в оставшихся трёх матчах, всё равно останется в первой тройке.

Турнирное положение: 1. Мексика — 17 очков (7 матчей), 2. Коста-Рика — 14 очков (7), 3. США — 8 (7), 4. Гондурас — 8 (7), 5. Панама — 7 (7), 6. Тринидад и Тобаго — 3 (7).

ЧМ-2018 - Северная Америка. 5-й раунд. 7-й тур
02 сентября 2017, суббота. 04:30 МСК
Мексика
1 : 0
Панама
1:0 – Лосано – 53
Около 25 тыс. мексиканцев планируют посетить ЧМ-2018 в России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Панамы — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
2 сентября 2017, суббота
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