Сборная Мексики вышла в финальную часть чемпионата мира — 2018

В Мехико состоялась встреча национальных команд Мексики и Панамы в рамках пятого раунда отборочного цикла чемпионата мира — 2018. В седьмом туре хозяева одержали победу с минимальным счётом, автором единственного гола стал Ирвин Лосано, отличившийся спустя две минуты после своего появления на поле в начале второго тайма.
Этот успех обеспечил мексиканцам путёвку в финальную часть чемпионата мира — 2018 в России. Команда с 17 очками лидирует в отборочной группе Северной Америки и если теоретически проиграет в оставшихся трёх матчах, всё равно останется в первой тройке.
Турнирное положение: 1. Мексика — 17 очков (7 матчей), 2. Коста-Рика — 14 очков (7), 3. США — 8 (7), 4. Гондурас — 8 (7), 5. Панама — 7 (7), 6. Тринидад и Тобаго — 3 (7).
Около 25 тыс. мексиканцев планируют посетить ЧМ-2018 в России