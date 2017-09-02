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«Арсенал» отказался продавать Бельерина в «Ювентус» за £ 37 млн

2 сентября 2017, суббота. 08:01 Футбол

В последний день летнего трансферного окна «Ювентус» сделал предложение «Арсеналу» о переходе испанского защитника Эктора Бельерина, рассчитывая приобрести футболиста за £ 36,8 млн (около € 40 млн), однако главный тренер «канониров» Арсен Венгер отказался продавать игрока чемпионам Италии. Такими сведениями располагает издание Football365.

Команда из Турина рассчитывала использовать Бельерина на позиции правого защитника в связи с уходом в «ПСЖ» бразильца Дани Алвеса. О своей заинтересованности в испанце также заявляла и «Барселона», однако в «Арсенале» не готовы расставаться с 22-летним игроком.

Венгер: сделка с «Манчестер Сити» по Санчесу была далека от завершения
Источник: football365.com Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Ювентус Эктор Бельерин Трансферы
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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