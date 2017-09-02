«Арсенал» отказался продавать Бельерина в «Ювентус» за £ 37 млн

В последний день летнего трансферного окна «Ювентус» сделал предложение «Арсеналу» о переходе испанского защитника Эктора Бельерина, рассчитывая приобрести футболиста за £ 36,8 млн (около € 40 млн), однако главный тренер «канониров» Арсен Венгер отказался продавать игрока чемпионам Италии. Такими сведениями располагает издание Football365.
Команда из Турина рассчитывала использовать Бельерина на позиции правого защитника в связи с уходом в «ПСЖ» бразильца Дани Алвеса. О своей заинтересованности в испанце также заявляла и «Барселона», однако в «Арсенале» не готовы расставаться с 22-летним игроком.
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