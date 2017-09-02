Тренер сборной Мексики: собираемся сделать всё, чтобы ЧМ-2018 получился отличным

Ассистент главного тренера сборной Мексики Луис Помпилио Паес прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира — 2018, что стало возможным после победы над соперниками из Панамы (1:0).
«Мы многому научились в этой квалификации. Впереди восемь месяцев, и это преимущество для сборной Мексики, поскольку мы уже начинаем думать о том, что собираемся показать на чемпионате мира.
Осталось ещё три игры, но у нас должна быть двойная ответственность за подготовку к тому, чтобы предоставить мексиканским болельщикам удовольствие от большого чемпионата мира. Мы будем там и собираемся, как всегда, сделать всё возможное, чтобы чемпионат мира получился отличным», — цитирует специалиста интернет-издание Goal.
Федерация футбола Мексики представила ролик, посвящённый седьмому подряд выходу сборной на мировое первенство.
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