175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дринкуотер: ни разу не было, чтобы я не получил удовольствие от игры с Канте

2 сентября 2017, суббота. 09:18 Футбол

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер, который перешёл в лондонский клуб из «Лестер Сити», отметил, что рад воссоединению с экс-полузащитником «лис» Н’Голо Канте.

«Я отыграл с Н’Голо сезон, и по-настоящему не было ни одной игры, когда бы я не получил удовольствие, выступая рядом с ним. Я с нетерпением ожидаю продолжения того, на чём мы остановились. Я думаю, мы нашли общий язык c первой игры и после этого практически не упускали этого. Это отличный парень, самый скромный человек, которого вы можете встретить. Не вижу, чтобы он сильно изменился, и с нетерпением жду новой встречи с ним», — цитирует Дринкуотера пресс-служба «Челси».

Дринкуотер: «Челси» — лучшее место для завоевания трофеев
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Челси Дэниел Дринкуотер Н'Голо Канте
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
09:43 «Манчестер Сити» попытается приобрести Алексиса Санчеса в январе
09:42 Шевченко: со стартовым составом Украины на матч с Турцией определился на 98 %
09:25 Мората: Буффон — инопланетянин
09:24 Симич: после разгрома Казахстана Черногория знала, что в гостях будет сложно
09:18 Дринкуотер: ни разу не было, чтобы я не получил удовольствие от игры с Канте
08:51 Тренер сборной Мексики: собираемся сделать всё, чтобы ЧМ-2018 получился отличным
08:24 Алтидор: Кейлор Навас несколько раз спас Коста-Рику, это топ-вратарь
08:01 «Арсенал» отказался продавать Бельерина в «Ювентус» за £ 37 млн
07:21 Перед матчем с Турцией сборная Украины играет в Counter-Strike
06:31 Сборная Мексики вышла в финальную часть чемпионата мира — 2018
06:14 Просинечки: сборная Азербайджана пропустила два нелепых гола и не сдержала Кинга
05:39 Бонек: это плохая неделя для польского спорта
05:01 Амрабат перешёл из «Уотфорда» в «Леганес» на правах аренды
04:44 Страчан: энергия сборной Шотландии взорвала Литву
04:20 Хендерсон: в игре Англии были позитивные моменты, но мы должны прибавлять
03:54 Сборная США потерпела поражение от Коста-Рики в Нью-Джерси
03:44 Себальос избежал серьёзного повреждения и покинул клинику в Толедо
03:30 Хуммельс: это не болельщики сборной Германии, а бунтари и хулиганы
02:31 Саутгейт: понимаю реакцию фанатов, в следующем матче игра Англии будет иной
02:11 Лёв: Германия определённо не может быть удовлетворена своей игрой в Чехии
01:50 Кейн: игроки сборной Мальты защищались вдесятером, но Англия победила 4:0
01:39 Хавбек «Реала» Себальос госпитализирован после игры «молодёжек» Испании и Италии
01:20 Венгер: сделка с «Манчестер Сити» по Санчесу была далека от завершения
01:05 «Валенсия» арендовала у «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейру
00:52 РФС поздравил Станислава Черчесова с днём рождения
00:50 «ПСЖ» потребовал за Ди Марию € 60 млн, «Барселона» отказалась от трансфера
00:45 «Валенсия» объявила о переходе из «ПСЖ» Гуэдеша на правах аренды
00:38 Коутиньо останется в «Ливерпуле»
00:34 Луческу: в нынешней сборной Украины есть фундамент, который я заложил
00:20 «Рома» разгромила «Шапекоэнсе» в товарищеском матче
00:07 Чочиев: будил Кокорина, а он говорил: «Ложись спать. Какая школа?»
00:01 Дубль игрока «Тосно» Нуну Роши принёс Кабо-Верде победу над ЮАР в отборе ЧМ-2018
1 сентября 2017, пятница
23:46 Вандерсон: Неймар? Сложно понять, как один футболист может стоить таких денег
23:39 Дубль Кейна помог сборной Англии крупно обыграть команду Мальты
23:38 Дания со счётом 4:0 разгромила Польшу, Румыния вырвала победу у Армении
23:35 Сборная Германии победила Чехию, Норвегия обыграла Азербайджан
23:31 «Севилья» арендовала у «Шальке» немецкого полузащитника Гайса
23:10 Кроос выставил на благотворительный аукцион медаль с матча за Суперкубок Европы
22:59 Пантилимон проведёт остаток сезона в «Депортиво»
22:52 «Гремио» отказался продать Луана в «Валенсию»
22:48 Ротань: не думаю, что опыт игроков станет решающим в матче Украина — Турция
22:42 «Барселона» предложила «ПСЖ» за Ди Марию € 40 млн плюс бонусы
22:26 Бородюк: не намерен снимать с себя ответственность за поражение от Черногории
22:14 «Челси» включил Диего Косту в заявку на АПЛ
22:04 42-летний Яаскелайнен возобновил карьеру в чемпионате Индии
Все новости RSS
Партнерский контент