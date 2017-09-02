Дринкуотер: ни разу не было, чтобы я не получил удовольствие от игры с Канте

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер, который перешёл в лондонский клуб из «Лестер Сити», отметил, что рад воссоединению с экс-полузащитником «лис» Н’Голо Канте.
«Я отыграл с Н’Голо сезон, и по-настоящему не было ни одной игры, когда бы я не получил удовольствие, выступая рядом с ним. Я с нетерпением ожидаю продолжения того, на чём мы остановились. Я думаю, мы нашли общий язык c первой игры и после этого практически не упускали этого. Это отличный парень, самый скромный человек, которого вы можете встретить. Не вижу, чтобы он сильно изменился, и с нетерпением жду новой встречи с ним», — цитирует Дринкуотера пресс-служба «Челси».
Дринкуотер: «Челси» — лучшее место для завоевания трофеев