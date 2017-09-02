Симич: после разгрома Казахстана Черногория знала, что в гостях будет сложно

Защитник сборной Черногории Марко Симич прокомментировал победу над Казахстаном (3:0) в выездном матче квалификации чемпионата мира — 2018.
«Мы знали, что нам предстоит сложная игра — особенно потому, что первый матч дома выиграли со счётом 5:0. Поэтому было немного сложно подготовиться, но тренеры нам помогли. Мы показали, что можем добиваться своего даже в гостях, даже на искусственном газоне. Мы — профессионалы, всегда приспосабливаемся и добиваемся положительного результата», — цитирует Симича Vijesti.
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