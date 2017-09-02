Мората: Буффон — инопланетянин

Нападающий «Челси» и сборной Испании Альваро Мората в преддверии домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Италии высказал мнение о бывшем одноклубнике по «Ювентусу» итальянском голкипере Джанлуиджи Буффоне.
«Он инопланетянин. На мой взгляд, он и Касильяс — два лучших вратаря в истории. Даже если у них нет былой силы или ловкости, они очень хороши, когда оказываешься с ними один на один. Буффон предвидит всё, после более 20 лет в качестве профессионала он точно знает мысли и движения нападающего», — приводит слова Мораты El Pais.
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