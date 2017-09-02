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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Мората: Буффон — инопланетянин

2 сентября 2017, суббота. 09:25 Футбол

Нападающий «Челси» и сборной Испании Альваро Мората в преддверии домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Италии высказал мнение о бывшем одноклубнике по «Ювентусу» итальянском голкипере Джанлуиджи Буффоне.

«Он инопланетянин. На мой взгляд, он и Касильяс — два лучших вратаря в истории. Даже если у них нет былой силы или ловкости, они очень хороши, когда оказываешься с ними один на один. Буффон предвидит всё, после более 20 лет в качестве профессионала он точно знает мысли и движения нападающего», — приводит слова Мораты El Pais.

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Источник: El Pais Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Италии — Футбол Ювентус Альваро Мората Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс
Новости. Чемпионат мира 2018
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