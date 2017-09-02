Шевченко: со стартовым составом Украины на матч с Турцией определился на 98 %

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции (2 сентября), которую возглавляет экс-наставник «Зенита» и «Шахтёра» Мирча Луческу.
«Фавориты группы на данный момент Хорватия и Исландия, они сейчас на первых позициях. Для того чтобы нам рассчитывать на выход, нужно выигрывать все матчи. Будем исходить из того, что имеем сейчас. Мы и сборная Турции находимся в одинаковых условиях.
С составом определился на 98 %. Два процента оставляю на травмы, болезни, мало ли… У нас было время хорошо подготовиться, поэтому я знаю ребят. Нелегко было выбирать, так как игроки приезжают с огромной мотивацией и сделать этот выбор для тренера всегда очень тяжело. Но ребята сами помогли мне определиться с составом.
Физически команда готова очень хорошо. Мы следили по датчикам, все футболисты в хорошей форме. У нас довольно давно идёт чемпионат, и все готовы завтра сыграть. Ещё раз хочу пригласить болельщиков, их поддержка очень важна», — цитирует Шевченко Мatchday.