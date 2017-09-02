«Наполи» отказался продавать Инсинье за € 100 млн и Кулибали — за € 65 млн

«Барселона» в летнее трансферное окно предлагала «Наполи» € 100 млн за нападающего Лоренцо Инсинье, но неаполитанский клуб это предложение отклонил, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Также сообщается, что «Манчестер Сити» предлагал «Наполи» € 65 млн за защитника Калиду Кулибали. Это предложение также было отвергнуто.
Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что агент Мино Райола может привести Инсинье в «Барселону» только через его труп.
Напомним, что «Наполи» и «Манчестер Сити» предстоит встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов.