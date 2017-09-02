«Манчестер Сити» включил Зинченко в заявку на АПЛ

Украинский полузащитник Александр Зинченко заявлен за «Манчестер Сити» для участия в матчах английской Премьер-лиги.
Список игроков, в котором оказался бывший хавбек «Уфы», был опубликован на официальном сайте «горожан». 20-летний Зинченко будет выступать под 35-м номером.
Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» в июле 2016 года. За английский клуб он не провёл ни одного официального матча.
В прошлом сезоне Зинченко на правах аренды выступал за ПСВ, в составе которого в 17 матчах сделал четыре голевых передачи.
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