Субисаррета: «Марсель» делал Ванкёру хорошее предложение, он отказался

Бывший полузащитник московского «Динамо» Вильям Ванкёр, права на которого принадлежат «Роме», отказался от полноценного контракта с «Марселем». Об этом сообщил спортивный директор «Марселя» Андони Субисаррета.
«Мы вели переговоры с Ванкёром и его агентом. Сделали ему хорошее предложение, но договориться не смогли. Нам нужен был футболист для ротации. В прошлом сезоне Ванкёр хорошо себя показал. Но не все переговоры заканчиваются удачно», — цитирует Субисаррету Le Figaro.
Хавбек защищал цвета «Марселя» в прошлом сезоне на правах арендного соглашения. Ванкёр принял участие в 29 матчах «Марселя» в Лиге 1 и стал автором одной результативной передачи.
Бывший полузащитник «Динамо» Ванкёр близок к подписанию контракта с «Марселем»