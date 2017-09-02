Рамос: Испания – Италия — одно из самых красивых противостояний мирового футбола

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Италией, который состоится 2 сентября. Начало – в 21:45 мск.
«Испания – Италия — одно из самых красивых противостояний, которое вы только можете наблюдать в мировом футболе, и наш стадион „Сантьяго Бернабеу“ должен стать замечательным местом для такой игры. По всему миру будут говорить об этом матче. Я уверен, что фанаты станут нашим 12-м игроком», — сказал Рамос в интервью агентству Ansa.
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