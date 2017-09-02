Ионов: были непонятки с будущим, выбор я сделал в пользу «Ростова» и Кучука

28-летний полузащитник Алексей Ионов, который накануне подписал контракт с «Ростовом» по схеме «3+1», поделился впечатлениями от перехода.
«Вариант с переходом возник давно. Мне позвонили и сказали, что мной интересуется Леонид Станиславович Кучук. У меня были непонятки с будущим, всё затянулось и получилось, что переход состоялся в последний день. Были и другие предложения, но свой выбор я сделал в пользу «Ростова» и тренера», — цитирует Ионова сайт клуба.
Предыдущим клубом воспитанника «Зенита» было московское «Динамо», которое 31 августа объявило о расторжении контракта с игроком.
«Ростов» объявил о подписании контракта с Ионовым