Лопетеги: сборная Испании должна предложить Италии что-то новое

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Италией, который состоится 2 сентября. Начало – в 21:45 мск.
«Итальянцы будут играть по-другому, не так, как было в Турине (1:1). Надеюсь, мы будем к этому готовы. Я не думаю, что Италия будет только защищаться. Мы должны предложить что-то новое, а не то же самое, что показали в первой игре. Мы понимаем значимость этого матча, но не могу сказать, что это решающая встреча», — цитирует Лопетеги As.
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