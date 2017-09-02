Мбаппе будет выступать за «ПСЖ» под 29-м номером

Стало известно, под каким номером будет выступать за «ПСЖ» новичок команды Килиан Мбаппе. Как сообщает официальный сайт парижского клуба, 18-летний форвард получил 29-й номер.
Напомним, что о переходе форварда сборной Франции из «Монако» в «ПСЖ» было объявлено 31 августа. Парижский клуб арендовал нападающего до 30 июня 2018 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа, при активации которой Мбаппе станет игроком «ПСЖ» до 30 июня 2022 года.
Мбаппе в составе монегасков провёл 60 матчей, забил 27 мячей и отдал 16 голевых передач.