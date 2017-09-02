Сакки: сборная Италии в любом случае попадёт на чемпионат мира в России

Известный итальянский футбольный специалист Арриго Сакки поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Испания — Италия, который состоится 2 сентября. Начало – в 21:45 мск.
«Я настроен оптимистично, так как считаю, что мы в любом случае попадём на чемпионат мира в России, независимо от результата матча с Испанией. Но давайте вспомним, что храбрость всегда стоит больше, чем страх.
Я надеюсь, что в этом матче проявится философия футбола Испании и Италии. В этих странах много тренеров, которые думают, что футбол — это больше, чем просто спорт: это красота, развлечение, эмоции и искусство. Метафора жизни.
Испанцы исторически рискуют больше, чем мы. Кто в Италии поставил бы невысокого Карвахаля против гиганта Марио Манджукича в финале Лиги чемпионов? Но для тех, кто думает, что футбол — командный вид спорта, такое решение не вызывает сомнений», — цитирует Сакки Gazzetta dello Sport.