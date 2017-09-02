Коноплянка: на самом деле считаю, что без команды я или Ярмоленко не забьём гол

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции (2 сентября), которую возглавляет экс-наставник «Зенита» и «Шахтёра» Мирча Луческу.
«Больше было тактики — нам нужна сыгранность, потому что давно не виделись. Физически все готовы, думаю, что тренерский штаб с этим согласен.
На самом деле я считаю, что без команды я или Андрей Ярмоленко не забьём гол. Я даже об этом не думаю. Буду счастлив знать, если забьёт наш центральный защитник или опорник. Тут важно, как сыграет команда, а не один человек», — сказал Коноплянка в эфире телеканала «Футбол 1».
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