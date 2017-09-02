Дзаппакоста: у меня не очень хорошие воспоминания от игры против Мораты

Защитник Давиде Дзаппакоста прокомментировал переход в «Челси» в последний день летнего трансферного окна. Итальянец подписал с лондонцами контракт сроком на четыре года.
«Я активно следил за АПЛ. В Италии матчи играют в воскресенье, поэтому суббота была свободным днём для просмотра матчей Премьер-лиги, и в большинстве случаев это был «Челси». Я очень счастлив оказаться в АПЛ, потому что я считаю, что это одна из лучших и увлекательных лиг в мире.
Рассказать об игре против Альваро Мораты? У меня не очень хорошие воспоминания, потому что в туринском дерби Мората забил нам два мяча в составе «Ювентуса», и мы проиграли тот матч», – цитирует Дзаппакосту официальный сайт «Челси».
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