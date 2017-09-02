Тренер сборной Черногории: проблема Казахстана не в Бородюке

Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович прокомментировал выездную игру квалификации ЧМ-2018 против сборной Казахстана.
«Проблема не в тренере, а в мотивации игроков. У наших футболистов она заключается в том, чтобы занять высокое место в группе, а у казахстанцев — её нет.
Счёт 3:0 — не совсем справедливый результат. В некоторых моментах команда Казахстана проявляла инициативу. Как минимум один гол они заслужили», — цитирует тренера Sports.kz.
Сборная Казахстана, которую возглавляет российский специалист Александр Бородюк, за три тура до конца отборочного турнира лишилась даже теоретических шансов получить путёвку на чемпионат мира 2018 года.
Казахстан с Бородюком проиграл Черногории и лишился шансов попасть на ЧМ-2018