Флоренци: пока не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци, который в феврале перенёс операцию в связи с очередным разрывом передней крестообразной связки левого колена, рассказал о своём состоянии.
Накануне римляне одержали разгромную победу над «Шапекоэнсе» со счётом 4:1, а Флоренци вернулся на поле.
«Я доволен своим возвращением, я отдыхал слишком уж долго! Мы работаем каждый день с тренером по физподготовке. Очевидно, что я ещё не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом. Я могу помочь команде, только тренер решает, как и когда это произойдёт. С каждым днём я чувствую себя всё лучше», — сказал Флоренци в эфире Sky Italia.
«Рома» разгромила «Шапекоэнсе» в товарищеском матче