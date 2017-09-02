Исполнительный директор «Барселоны»: «Ливерпуль» просил за Коутиньо € 200 млн

Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер сообщил, что «Ливерпуль» оценил полузащитника Филиппе Коутиньо в € 200 млн.
Каталонский клуб намеревался приобрести бразильского футболиста в летнее трансферное окно, но переход в итоге не состоялся.
«Вчера „Ливерпуль“ запросил у нас € 200 млн за игрока. Мы не станем подвергать клуб опасности», — приводит слова Солера официальный «Твиттер» «Барселоны».
Сообщалось, что 25-летний Коутиньо хотел перейти в «Барселону» и был расстроен из-за того, что этого не произошло.
Коутиньо останется в «Ливерпуле»