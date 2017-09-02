Мончи назвал три главных качества хорошего спортивного директора

Спортивный директор «Ромы» Мончи объяснил, почему клуб этим летом не стал приобретать центрального защитника и назвал три главных качества для спортивного директора.
«Мы рассмотрели все варианты и пришли к выводу, что пять центральных защитников, которые у нас есть, — это достаточно для трёх турниров, в которых мы будем участвовать. Я уже говорил, что всегда можно улучшить состав, но, учитывая обстоятельства, финансовые и футбольные аспекты, а также число игроков в нашей команде, мы решили, что усиление на эту позицию необязательно.
Я всегда говорил, что есть три качества, которые необходимы хорошему спортивному директору. Нужно любить работать, иметь возможность принимать решения самостоятельно, не отвлекаясь на внешнее давление, а также быть хорошим психологом в общении с тренером и игроками", — цитирует Мончи сайт клуба.