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Мончи назвал три главных качества хорошего спортивного директора

2 сентября 2017, суббота. 13:52 Футбол

Спортивный директор «Ромы» Мончи объяснил, почему клуб этим летом не стал приобретать центрального защитника и назвал три главных качества для спортивного директора.

«Мы рассмотрели все варианты и пришли к выводу, что пять центральных защитников, которые у нас есть, — это достаточно для трёх турниров, в которых мы будем участвовать. Я уже говорил, что всегда можно улучшить состав, но, учитывая обстоятельства, финансовые и футбольные аспекты, а также число игроков в нашей команде, мы решили, что усиление на эту позицию необязательно.

Я всегда говорил, что есть три качества, которые необходимы хорошему спортивному директору. Нужно любить работать, иметь возможность принимать решения самостоятельно, не отвлекаясь на внешнее давление, а также быть хорошим психологом в общении с тренером и игроками", — цитирует Мончи сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Рома" Сообщить об ошибке
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Рома
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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