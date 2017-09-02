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Маркевич: планирую продолжать тренерскую карьеру

2 сентября 2017, суббота. 13:56 Футбол

Бывший главный тренер сборной Украины, «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич, ныне работающий главой комитета национальных сборных федерации футбола Украины, сообщил, что намерен возобновить тренерскую деятельность.

«Конечно, планирую продолжать тренерскую карьеру. Вариантов есть много, но пока они мне не подходят. Мне бы хотелось тренировать в Украине, точнее — закончить здесь карьеру.

„Карпаты“? Здесь много нюансов, пока об этом речь не идёт», — сказал 66-летний Маркевич в интервью FootballHub.

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Источник: FootballHub Сообщить об ошибке
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Карпаты Мирон Маркевич
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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