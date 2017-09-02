Игроки «Енисея» вышли на матч с «Ротором» в футболках в поддержку Тена

На матч 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги против «Ротора» игроки «Енисея» вышли в футболках в поддержку защитника команды Петра Тена, сообщает официальный «Твиттер» красноярского клуба. Тен получил тяжёлую травму — разрыв «крестов» и мениска.
25-летний защитник получил повреждение 23 августа в матче 1/32 финала Кубка России с «Читой» (1:1 в основное и дополнительное время, 8:7 — по пенальти).
Посмотреть фотографии акции в поддержку защитника «Енисея» Петра Тена можно в «Твиттере».
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