175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Солер: «Барселона» не собирается входить на рынок, который вышел из-под контроля

2 сентября 2017, суббота. 14:23 Футбол

Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер поделился мнением о тенденциях на трансферном рынке.

«Ещё несколько лет назад тратить по € 100 млн за игрока казалось безумием, а сейчас это происходит. В своё время «Барселона» была лидером рынка, сейчас же цены там диктуют хеджфонды. Теперь целые страны являются агентами на рынке. Всё изменилось. Мы приняли решение не подвергать опасности экономический статус и наследие клуба. Дошло до того, что один клуб заплатил € 50 млн за голкипера. Рады, что УЕФА открывает расследования. «Барселона» не собирается входить на рынок, который вышел из-под контроля», — цитирует Солера As.

Ранее Солер сообщил, что «Барселона» пыталась приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, однако английский клуб запросил € 200 млн за трансфер игрока.

Исполнительный директор «Барселоны»: «Ливерпуль» просил за Коутиньо € 200 млн
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
15:08 Баркли опроверг информацию о том, что он проходил медосмотр в «Челси»
14:57 «Динамо СПБ» и «Волгарь» сыграли вничью, «Сибирь» выиграла у «Томи»
14:54 «Енисей» обыграл «Ротор-Волгоград» и вышел на первое место в таблице ФНЛ
14:51 Источник: Бекхэм хочет сделать Роналду главной звездой своего клуба
14:45 Соса отказался от перехода в «Трабзонспор», который предлагал ему € 5 млн в год
14:23 Солер: «Барселона» не собирается входить на рынок, который вышел из-под контроля
14:19 Игроки «Енисея» вышли на матч с «Ротором» в футболках в поддержку Тена
13:56 Маркевич: планирую продолжать тренерскую карьеру
13:52 Мончи назвал три главных качества хорошего спортивного директора
13:33 Исполнительный директор «Барселоны»: «Ливерпуль» просил за Коутиньо € 200 млн
13:32 Флоренци: пока не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом
13:20 Тренер сборной Черногории: проблема Казахстана не в Бородюке
13:13 Дзаппакоста: у меня не очень хорошие воспоминания от игры против Мораты
13:11 «Арсенал» не хотел отпускать Лукаса Переса в «Депортиво»
13:03 Коноплянка: на самом деле считаю, что без команды я или Ярмоленко не забьём гол
12:51 Сакки: сборная Италии в любом случае попадёт на чемпионат мира в России
12:50 Мбаппе будет выступать за «ПСЖ» под 29-м номером
12:40 Филипенко: конечно, очень стыдно после поражения от Люксембурга, даже нет слов
12:38 Бенитес готов рассмотреть предложения от других клубов АПЛ
12:37 Лопетеги: сборная Испании должна предложить Италии что-то новое
12:23 Петросян: до красной карточки у сборной Армении получалось всё, что планировали
12:06 Иньеста: появление Асенсио — хорошая новость для испанского футбола
12:05 Померко подписал с «Томью» контракт до конца сезона
11:55 Ионов: были непонятки с будущим, выбор я сделал в пользу «Ростова» и Кучука
11:45 Рамос: Испания – Италия — одно из самых красивых противостояний мирового футбола
11:34 Субисаррета: «Марсель» делал Ванкёру хорошее предложение, он отказался
11:33 «Манчестер Сити» включил Зинченко в заявку на АПЛ
11:28 Мостовой: если «Спартак» не выиграет в ближайших турах, то может забыть о титуле
11:26 «Наполи» отказался продавать Инсинье за € 100 млн и Кулибали — за € 65 млн
11:20 Джеррард: надеюсь, Окслейд-Чемберлен успокоится и выйдет в «Ливерпуле» на пик
10:57 Маслов объяснил, почему «Амкар» заполучил форварда из 3-го дивизиона Черногории
10:50 Билич не захотел видеть в «Вест Хэме» Саншеша и Крыховяка
10:40 Невилл: Моуринью опять провёл выдающуюся работу на трансферном рынке
10:38 Лукаку: я уже давно знал, что Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»
10:27 Григорян: нынеш­няя ситуация поспособствует больш­ему сплочению коллек­тива
10:27 Каррагер: желание Окслейда-Чемберлена играть в центре заставляет меня чесать лоб
10:11 Ловчев: говорят, Гинер хочет продать ЦСКА, нет средств у Евгения Ленноровича
10:04 Буффон: обещать победу сборной Италии над Испанией я не готов
10:03 Йоветич: Черногория заслужила победу над Казахстаном, чему несказанно рада
09:43 «Манчестер Сити» попытается приобрести Алексиса Санчеса в январе
09:42 Шевченко: со стартовым составом Украины на матч с Турцией определился на 98 %
09:25 Мората: Буффон — инопланетянин
09:24 Симич: после разгрома Казахстана Черногория знала, что в гостях будет сложно
09:18 Дринкуотер: ни разу не было, чтобы я не получил удовольствие от игры с Канте
08:51 Тренер сборной Мексики: собираемся сделать всё, чтобы ЧМ-2018 получился отличным
Все новости RSS
Партнерский контент