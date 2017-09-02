Солер: «Барселона» не собирается входить на рынок, который вышел из-под контроля

Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер поделился мнением о тенденциях на трансферном рынке.
«Ещё несколько лет назад тратить по € 100 млн за игрока казалось безумием, а сейчас это происходит. В своё время «Барселона» была лидером рынка, сейчас же цены там диктуют хеджфонды. Теперь целые страны являются агентами на рынке. Всё изменилось. Мы приняли решение не подвергать опасности экономический статус и наследие клуба. Дошло до того, что один клуб заплатил € 50 млн за голкипера. Рады, что УЕФА открывает расследования. «Барселона» не собирается входить на рынок, который вышел из-под контроля», — цитирует Солера As.
Ранее Солер сообщил, что «Барселона» пыталась приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, однако английский клуб запросил € 200 млн за трансфер игрока.