Ильин не поможет сборной России в контрольном матче с «Динамо»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин не сыграет за сборную России в контрольном матче с московским «Динамо» из-за травмы, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
«Он уже приехал к нам с проблемой. Мы его готовили, готовили, но, видимо, травма даёт о себе знать, Сделали МРТ, оказалось, что там есть небольшая травма в области паха. Мы вчера с ним поговорили, решили, что он пока играть не будет.
Он получил рекомендации, с нашей стороны мы сделали всё, чтобы не усугубить положение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится завтра, 3 сентября, на «Арене Химки», начнётся в 17:30, будет бесплатным.
Ильин в сборной России продолжает тренироваться индивидуально